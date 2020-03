Gezin Venray onwel door binnen barbecueën

Man aangehou­den, die vluchtte na woning­brand

15:36 De politie heeft vrijdag een inwoner van een woning in de Olmenstraat in Blerick aangehouden. De man was op de vlucht geslagen nadat er in de nacht van zondag op maandag een brand uitbrak in zijn eigen woning. Hij bleek nog een gevangenisstraf van 30 dagen open te hebben staan.