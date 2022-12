Gouden tip over verdwijning Tanja Groen is niet gekomen: beloning ingetrokken

Fietser omgekomen door verkeerson­ge­val in Venlo

Een 55-jarige fietser uit Venlo is woensdag in Venlo om het leven gekomen door een verkeersongeval in zijn woonplaats. De man werd rond 18.00 uur aangereden door een scooter op de Venrayseweg in het Limburgse stadje.

22 december