Groot alarm brandweer, blijkt te gaan om kinderen die fikkie stoken in Heldense bossen

Ingezamel­de 11,8 miljoen voor overstro­min­gen Limburg is op: alles naar gedupeer­den

De 11,8 miljoen euro die via Giro 777 is ingezameld na de overstromingen in Limburg een jaar geleden is inmiddels volledig toegekend of gereserveerd voor getroffen particulieren en organisaties. Dat meldt het Nationaal Rampenfonds, dat Giro 777 openstelde na de overstromingen.

16 juli