Groot onderzoek van Universiteit Maastricht naar jongeren met mentale problemen van start

Neet oét Lottum voor even beejein: drie optredens in De Gouden Tijger

De Venlose band Neet oét Lottum is tijdelijk herenigd. De streektaalband onder leiding van zanger Frans Pollux geeft in 2023 meerdere optredens, waaronder drie keer in café De Gouden Tijger in Venlo.

5 oktober