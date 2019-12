Grote brand bij bakkerij op bedrijventerrein in Roermond

Dat meldt De Limburger. Er waren mensen in het pand aanwezig, maar het personeel van het industriële bakkersbedrijf wist zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt.

De brandweer heeft de omgeving in een straal van 400 meter afgezet vanwege explosiegevaar. Er zouden ook een aantal explosies hebben plaatsgevonden. De brand brak rond 06.40 uur door nog onbekende oorzaak uit, aldus een woordvoerder van de brandweer.

NL Alert en luchtalarm

Er zijn meerdere voertuigen van de brandweer, ook van buiten Roermond, naar de brand toe om het vuur te bestrijden. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar GRIP2. Er is ook een NL Alert verstuurd. Omwonenden van de Roermondse wijken Kitskensberg en de Donderberg wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Ook het luchtalarm is een aantal keer afgegaan in een deel van Roermond. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

De productiehal is helemaal ingestort. Een klein kantoorpand van het bedrijf wordt door de brandweer geprobeerd om te redden.

Eerdere branden

Bij Mission Foods, een van oorsprong Mexicaans bedrijf, worden graanproducten zoals tortillas en wraps geproduceerd. In juni was er ook een brand bij het bedrijf. Op het bedrijventerrein waren eerdere grote branden. Bij Sekisui Alveo ontstond in december 2016 een grote brand en stortte een deel van de bedrijfshal in. Ook toen ging het luchtalarm af in Roermond en was er flinke rookontwikkeling. In 2007 brandde de productiehal van Koma, een bedrijf dat koelinstallaties fabriceert, volledig uit. Het dak vatte toen vlam tijdens dakdekwerkzaamheden.