Grote brand in garagebedrijf in Geleen: zwarte rookwolken in de verte te zien

Vermiste jongeman dood gevonden in Sittard, mogelijk misdrijf

In een bos bij de wijk De Kollenberg in Sittard is donderdagmiddag het stoffelijk overschot gevonden van de sinds 11 mei vermiste 19-jarige Xavier Durlinger uit Sittard. De politie zegt sterke vermoedens te hebben dat de jongeman door een misdrijf om het leven is gekomen.

20 mei