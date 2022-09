Grote schildpaddenopvang opent in Maastricht: ‘Ze worden steeds vaker gedumpt’

In Maastricht opent op 2 oktober een grote schildpaddenopvang. En dat is hoog nodig, vindt Faunawatch, want de dieren worden steeds vaker gedumpt.

Sinds het verbod in 2016 op het fokken en verhandelen van exotische lettersierschildpadden dumpen steeds meer bezitters de dieren in bossen, vijvers en op andere plaatsen. En dat terwijl de oorspronkelijk uit Mexico stammende schildpadden in ons land een bedreiging vormen voor inheemse fauna en flora, en er bovendien een langzame dood sterven. Inmiddels leven in Nederland zo’n 200.000 lettersierschildpadden die hier niet thuishoren, zoals roodwang-, geelwang-, en geelbuikschildpadden. Er is een enorme behoefte aan opvang voor deze dieren, laat Faunawatch vandaag weten.

Voor het verbod inging werden tienduizenden schildpadden per jaar verhandeld, aldus Faunawatch. ,,Ze konden in dierenwinkels en op kermissen gekocht worden als mini schildpadjes”, zei een woordvoerder van Faunawatch. ,,Dat zag er natuurlijk superschattig uit, zo’n klein schildpadje in een klein bakje. Maar de schildpadjes werden groter en ook nog eens oud. Het gevolg was dat veel mensen ze beu waren en dan maar in een vijver plaatsten. Anderen zagen dat er schildpadden in het zonnetje zaten, en dachten dat dit een goede oplossing zou zijn voor hun eigen inmiddels niet meer gewilde huisdier.”

Opvang met zes vijvers

Voor de meeste centra die andere diersoorten opnemen is de opvang van exotische schildpadden een te grote last. ,,Andere dieren mag men namelijk herplaatsen en dient men dus alleen tijdelijk op te vangen”, legt de woordvoerder uit. ,,Deze schildpadden kunnen erg oud worden. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 20-25 jaar, maar er zijn veel gevallen bekend van schildpadden die 40+ worden. Als men deze dieren opvangt dient men dus voor de dieren op de zeer lange termijn te zorgen.”

Omdat opvang beter dan dumpen is, gaat Faunawatch in Maastricht een grote schildpaddenopvang vestigen. Deze grootste opvang van lettersierschildpadden in Nederland bestaat uit zes vijvers met zo’n 150.000 liter water, waarin de dieren hun leven lang kunnen verblijven. Daarnaast komen er vijf zogenoemde observatievijvers voor nieuwe schildpadden en twintig quarantainebakken.

De opvang in Maastricht wordt op 2 oktober geopend. De vijvers liggen op het terrein van GGZ-instelling Vijverdal, zodat cliënten van de instelling kunnen helpen bij de verzorging van de dieren.