Grote uitslaande brand in Lottum, mogelijk asbest in de lucht

De asbest verspreidt ,,met deze wind in een groot gebied”, aldus de woordvoerder. Hij roept mensen op de deeltjes ,,niet op te rapen, er niks mee te doen”. De asbest ziet eruit als grijze stukjes of schilfertjes van een golfplaten dak, aldus de woordvoerder. De gemeente Horst is verantwoordelijk voor het opruimen ervan.

Hoe groot het gebied is dat last heeft van de rook en mogelijk asbest, is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat er zo’n zeven woonhuizen binnen vallen. Alle bewoners zijn gewaarschuwd. Verder bestaat het gebied voornamelijk uit landbouwgrond en een aantal tuinbouwkassen. Er is een NL-Alert uitgedaan voor het gebied, waarin bij overlast van de rook geadviseerd wordt naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.