Handballer Smits mist oefeninterland tegen Frankrijk na positieve coronatest

‘Carnavals­gek’ Peter (57) stierf week na verjaardag door treindrama Limburg: 'Hij was een geweldige man’

Een echte carnavalsgek, een gepassioneerde handboogschutter en een uiterst ervaren vrachtwagenchauffeur; vrienden komen superlatieven tekort om de 57-jarige Peter Houben te omschrijven. De Limburgse trucker kwam woensdag om het leven door een aanrijding met een trein in Tienray. ,,Het is voor mij onbegrijpelijk dat dit is gebeurd. Peter lette altijd goed op en was absoluut niet roekeloos”, laat een vriend van hem weten.

30 december