Honderden Oekraïners in kantoor naast vliegveld Maastricht

Het is de bedoeling dat de Oekraïners twee jaar in het gebouw kunnen blijven, maar dit kan langer worden, meldt de gemeente Beek, waar het vliegveld onder valt.

De opvang komt in een oud KPN-kantoor, niet ver van de A2 en de landingsbaan van het vliegveld. ,,We verwachten dat de bewoners weinig last hebben van de snelweg en het vliegveld. We werken nog uit hoe we mensen kunnen faciliteren om bij voorzieningen te komen”, aldus de gemeente. Volgens Beek is één grote locatie beter te regelen dan veel kleine opvangplekken.