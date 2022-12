Horeca in de startblokken voor wedstrijd Oranje, grote schermen in kroegen in Maastricht

Het Rotterdamse café Panenka plaatste naast een scherm ook een tribune. In het uitgaanscentrum van Apeldoorn, rond het Caterplein, is de wedstrijd in zeker vijf zaken te volgen via grote schermen. Bijna overal is het bier tijdens de wedstrijd goedkoper. Een andere kroeg in Apeldoorn doet er gratis hapjes bij. De gelegenheden gaan speciaal voor de wedstrijd eerder dan gewoonlijk open. Ook in Maastricht zijn in talloze kroegen grote schermen, meldt de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.