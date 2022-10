Huisarts krijgt drie jaar cel na verkrachting bejaarde patiënten

Met video Zwarte rookwolken boven delen Zuid-Lim­burg door brand in België

Over delen van Zuid-Limburg trekken woensdagavond grote zwarte rookwolken, afkomstig van een brand in een recyclebedrijf in Lanaken, vlak over de grens. De brandweer roept inwoners op ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

26 oktober