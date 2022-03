In 20 gemeenten klimaatacties in aanloop naar verkiezingen

‘Ziektever­zuim in zorg in carnavals­pro­vin­cies hardst gestegen’

Het ziekteverzuim van zorgmedewerkers in de ziekenhuizen is in carnavalsregio’s het hardst gestegen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op 28 februari, de carnavalsmaandag, had 9,4 procent van het personeel op de verpleegafdelingen zich ziek gemeld in Noord-Brabant en 11,7 procent in Limburg.

10 maart