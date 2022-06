In Nederland nu 15 gevestigde wolven en 11 zwerfwolven

Vijftien wolven hebben op dit moment in Nederland een territorium gevonden. Onder die vijftien dieren zijn vier paartjes, die later dit jaar mogelijk ook weer welpen krijgen. Daarnaast zijn in de afgelopen maanden minimaal elf zwerfwolven door het land getrokken.

In de periode tussen half februari en eind april zijn twee wolven doodgereden en één wolf is mogelijk door een mens gedood, blijkt woensdag uit een kwartaalrapportage van BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenschade afhandelt.

Tussen half februari en mei heeft een wolf 54 landbouwhuisdieren aangevallen en meestal ook gedood. In totaal kreeg BIJ12 897 meldingen van wolven of van sporen van een wolf binnen. In 313 gevallen is op basis van DNA-materiaal of camerabeelden vastgesteld dat er inderdaad een wolf was waargenomen. De wolf is nu in heel Nederland gezien, behalve in Zuid-Holland. In Amersfoort, Heumen, Nunspeet en Velp liep een dier door de bebouwde kom. Deze dieren gedroegen zich rustig en waren niet agressief, aldus BIJ12. Naarmate er meer wolven in Nederland zijn, zullen dieren vaker door bebouwd gebied lopen. Dat is volgens BIJ12 geen reden voor zorgen.

Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe, dat zich als eerste in Nederland vestigde, heeft ondertussen meermalen welpen gekregen. In het gebied zit nu een flinke roedel. Enkele welpen hebben een partner gevonden en leven in een eigen territorium elders op de Veluwe. Onderzoekers proberen door sporen te zoeken te bepalen waar de grenzen van hun leefgebied zijn. In het voorjaar wordt dat onderzoek minder intensief gedaan, aldus BIJ12, om verstoring in de paarperiode te voorkomen. Het is op dit moment nog niet bekend of er al welpen zijn.

Vrijwel alle wolven in Nederland komen uit Duitsland en Oost-Europa. Alleen in Noord-Brabant zat al een poos een wolf die uit Centraal-Europa komt. Die wolf leek begin dit jaar vertrokken, maar is nu weer opgedoken in Limburg. Het dier heeft rondgezworven door Duitsland, mogelijk op zoek naar een partner. Daarnaast staat vast dat er zeker elf dieren voor kortere of langere tijd door Nederland hebben gezworven. Hoeveel van die dieren nu nog in Nederland zijn of hier blijven, kan pas worden bepaald als er weer nieuwe sporen worden gevonden.