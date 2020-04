Inspectie: Limburgse huisarts moet stoppen met experimentele behandeling coronapatiënten

Dat schrijft De Limburger. De IGJ heeft de huisarts uit Meijel en zijn apotheker woensdag aangesproken op het toedienen van een medicijnenmix aan patiënten met milde klachten die positief zijn getest op corona. Doet hij dat niet, dan volgt er een boete.

„De inspectie vindt dit een kwalijke zaak”, zegt een woordvoerster. „De huisarts en apotheker handelen hiermee in strijd met de behandelrichtlijnen. Er is nog steeds geen bewezen geneesmiddel dat helpt tegen corona. En de manier waarop hij nu aangeeft te experimenteren, is ook niet volgens de richtlijnen.”

De Meijelse huisarts bevestigt dat hij contact heeft gehad met de Inspectie en dat de behandeling hem is verboden. Hij bevestigt dat hij daar nu mee gaat stoppen. „Ik kan niet anders. Het mag alleen worden gebruikt in de tweede lijn. Jammer, maar begrijpen doe ik het niet”, zegt hij.

Nietsdoen

Elens behandelde tot nu toe acht patiënten met een combinatie van hydroxoychloroquine (vaak ingezet bij reuma), zink en het antibioticum azytromycine. Alle acht waren ze na een aantal dagen beter, claimt de huisarts.

De door Elens gebruikte combinatie wordt in New York toegepast door de arts Vladimir Zelenko, die inmiddels een 100 procent-successcore rapporteert op basis van zevenhonderd patiënten. De verslagen van Zelenko brachten Elens ertoe om, in overleg met de apotheker in zijn praktijk, dezelfde combinatie in te zetten, omdat hij niet langer wilde ‘nietsdoen en alleen maar de ambulance bellen als de patiënten zieker worden'.

Volledig scherm Hydroxoychloroquine, één van de medicijnen die de huisarts bij zijn behandeling gebruikt. © EPA

Tekort

De Inspectie heeft al eerder aangegeven dat het reumamedicijn chloroquine/hydroxychloroquine niet binnen de reguliere zorg mag worden voorgeschreven tegen besmetting met het coronavirus, stelt de woordvoerster. „Wanneer chloroquine niet volgens de richtlijnen wordt voorgeschreven, dreigt er een tekort voor de mensen die het echt nodig hebben.”

De Inspectie wijst erop dat er nog geen preventieve medicijnen of vaccins zijn tegen het coronavirus. Ook voor chloroquine is volstrekt onbewezen dat het enige preventieve werking heeft tegen het coronavirus, benadrukt de IGJ. Bovendien, stelt de Inspectie, is chloroquine geen geneesmiddel om lichtvaardig mee om te gaan: het is zeer toxisch bij overdosering.

Eerder wezen ook het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de GGD Limburg Noord de aanpak van Elens af. „Het geven van hydroxychloroquine en azitromycine wordt afgeraden, vanwege het ontbreken van bewijs, terwijl er wel hartritmestoornissen worden gemeld”, zegt een woordvoerster van het NHG. En de GGD laat weten ‘alleen achter behandelmethoden te staan die goed onderzocht zijn’.