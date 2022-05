Interpolis heeft 1137 schademeldingen door noodweer binnen: veel Limburgse meldingen

Bed en Breakfast sluit zestiende seizoen af met 1,3 miljoen kijkers

Nets iets meer dan 1,3 miljoen mensen hebben gisteravond afgestemd op de laatste uitzending van het zestiende seizoen van Bed en Breakfast. Daarin was te zien hoe John en zijn dochter de aflevering wonnen met een winst van 107 procent. De slotaflevering staat daarmee op de tweede plek in de top 25 van best bekeken programma’s.

21 mei