Jacht op hazen in Limburg en Groningen blijft voorlopig verboden

De rechter vindt dat een jachtverbod voor de haas geen onevenredige inbreuk is op de rechten van jagers. Maar de bezwaarmakers leggen zich daar niet bij neer en starten nu zo snel mogelijk een bodemprocedure. ,,Dit is een tegenvaller”, aldus Schimmelpenninck. “Maar we staan heel sterk in de bodemprocedure, als de rechter een definitief oordeel moet geven over de beoordelingsmethode die gebruikt is om de staat van de haas vast te stellen. Daar zitten cijfermatige fouten in. De voorzieningenrechter heeft zich daar in deze korte procedure zoals verwacht niet over uitgelaten.”