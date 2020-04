Jan Smeets in zak en as: ‘Een regelrechte ramp voor Pinkpop’

Evacuatie Herken­bosch: 175 personen naar opvangloca­ties; corona-verdachten naar noodhospi­ta­len

12:14 Tijdens de evacuatie van Herkenbosch zijn 175 personen ondergebracht in een opvanglocatie in de buurt. Tien personen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus zijn naar de noodhospitalen in Roermond en Urmond gebracht.