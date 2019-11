Jos van Rey schikt toch met Openbaar Ministerie in pluk-ze-zaak

Eerste sneeuwvlok­ken van het seizoen gevallen

18 november De eerste sneeuwvlokken van het seizoen zijn in Nederland gevallen. Onder meer in Heerlen en Kerkrade sneeuwde het zondag. Het ging om natte sneeuw in combinatie met regen. Op andere plaatsen in het land was het te zacht voor sneeuwval, meldt Weeronline.