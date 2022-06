Justitie eist 25 jaar en tbs voor moord op Laura Schreurs, dader kreeg eerder al levenslang

Tegen de Portugees Hugo Q. is vandaag 25 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist wegens de moord op de 26-jarige Laura Schreurs. Q. stak haar op 8 december 2020 dood voor haar eigen woning op de Azaleastraat in Blerick.

Het was niet voor het eerst dat hij een vrouw doodde. In 2005 had hij in Engeland zijn 23-jarige zwangere vriendin de hals doorgesneden toen zij het uitmaakte met hem. Voor die moord kreeg hij levenslang. Na enkele jaren cel in Engeland werd hij in 2014 overgeleverd aan Portugal, waar hij in 2019 vervroegd werd vrijgelaten. Was dat niet gebeurd, dan had Laura nog geleefd, aldus het OM.

Moord was ‘geplande actie’

In de rechtbank in Roermond verklaarde Q. vanmiddag dat hij in een opwelling handelde. De officier van justitie stelde echter dat ‘alles wijst op een geplande actie’. Zo zocht de moordenaar op het internet naar informatie over wapens en gevangenisstraffen. Ook gaf Q. tegenstrijdige verklaringen. Hij vertelde bijvoorbeeld aan de politie dat hij op de bewuste dag een broodmes bij zich had om op zijn werk boterhammen te kunnen smeren. Op een ander moment erkende hij echter dat hij Laura wilde bedreigen met het mes.

De officier van justitie stelt dat het motief van Q. waarschijnlijk voortkwam uit boosheid om de afwijzing van Laura en de angst om haar kwijt te raken. De vrouw uit Blerick en de verdachte kenden elkaar als collega’s in een bakkersbedrijf. Hij werd razend toen de vrouw hem afwees. Enkele dagen voor de fatale steekpartij meldde de vrouw bij de politie dat Q. haar stalkte en bedreigde. Op de dag van haar dood had ze een afspraak gepland met haar wijkagent. Toen ze ’s ochtends vroeg naar haar werk wilde gaan stond Q. haar op te wachten. Er ontstond een ruzie waarop Q. het broodmes tevoorschijn haalde en haar met zeven steken in borst en halsstreek doodde.

Ernstige persoonlijkheidsstoornis

De Portugees heeft bekend Laura te hebben omgebracht. Volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) lijdt hij aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis met borderline en leidt afwijzing tot woede. Volgens raadsman Erik Gorsselink is zijn cliënt zwakbegaafd en zou hij momenten van dissociatie hebben.

Q. verklaarde voor de rechtbank zichzelf te haten. ,,Hoe kan het zijn dat er in mij een monster huist?”, zei hij. Volgens het PBC verdraagt Q. het niet om verlaten te worden. Het PBC adviseerde verminderde toerekeningsvatbaarheid.

De nabestaanden vroegen de rechtbank om niet in te gaan op een eventueel verzoek om de man zijn straf in Portugal te laten uitzitten. Dit omdat Portugal de tot levenslang veroordeelde man in 2019 vrijliet.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: