Justitie eist vijf jaar cel in ontuchtzaak huisarts Brunssum

Roermond martelde en verbrandde 75 ‘heksen’: 'Het is afschuwe­lijk wat er is gebeurd’

De gemeente Roermond wil inwoners die vier eeuwen geleden als ‘heks’ vermoord zijn, alsnog eren. 75 mensen, voornamelijk vrouwen, werden in 1613 en 1614 ten onrechte vervolgd, gemarteld en ter dood veroordeeld. ,,Voor iets wat ze nooit hadden kunnen doen. Het is een onderdeel van ons verleden waaraan we niet voorbij kunnen en mogen gaan.’’

8 oktober