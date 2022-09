Justitie verdenkt moordverdachte Donny M. ook van seksueel misbruik 9-jarige Gino

Groot onderzoek of Donny M., verdachte van moord op Gino, in zijn leven passende zorg kreeg

Gino is al op de avond van zijn verdwijning omgebracht, blijkt uit onderzoek. De familie van Gino is door justitie ingelicht over het onderzoek en de doodsoorzaak. Over die doodsoorzaak willen betrokkenen nog niets kwijt. Donny M. heeft inmiddels een bekentenis afgelegd over het ontvoeren en doden van Gino