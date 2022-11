Karten in Echt loopt uit de hand: drie mannen aangehouden wegens vernielingen

Max Verstappen en prins Bernhard nieuwko­mers in Quote 500

Het vermogen van de vijfhonderd rijkste mensen van Nederland is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen, staat in de nieuwste editie van de Quote 500. Opvallende nieuwkomers op de lijst zijn Max Verstappen en prins Bernhard van Oranje-Nassau. Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken is opnieuw de rijkste, al nam haar vermogen wel iets af ten opzichte van vorig jaar.

1 november