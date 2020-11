Kick Out Zwarte Piet demonstreert in Venlo tegen grijze piet

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat op 21 november in Venlo demonstreren. De actiegroep protesteert dan tegen grijze piet. In Venlo is vanaf volgend jaar voor Zwarte Piet een lichtere variatie bedacht, de grijze piet. Ook daarover is KOZP niet te spreken. Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel.