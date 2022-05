Kinderen in Nederweert kunnen één dag voor spek en bonen trouwen

met video Veroordeel­de Belgische pedofiel van Most Wan­ted-lijst opgepakt in Heerlen

De 54-jarige Belgische pedofiel Rony van W. is opgepakt in Heerlen. De man is veroordeeld wegens verkrachting van een minderjarige, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. In het verleden was hij al eens veroordeeld voor soortgelijke vergrijpen.

11:02