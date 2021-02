Kinderen naar ziekenhuis na explosie in Limburgse woning

Na een explosie donderdag in een woning in Hoensbroek (gemeente Heerlen) zijn twee kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Het huis raakte ontzet door de knal. Na de explosie brak er brand uit. De brandweer kan nog niet naar binnen omdat onduidelijk is of er instortingsgevaar is.