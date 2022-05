Koningspaar brengt verrassingsbezoek aan Valkenburg

Toestand van gewonden stabiel na val uit attractie Sprookjes­bos Valkenburg

De toestand van de drie gewonden die vrijdag in het ziekenhuis werden opgenomen nadat een karretje uit een attractie in het Valkenburgse Sprookjesbos was gevallen, is stabiel. Dat zei een woordvoerder van het park zaterdag. ,,Verder doet het ziekenhuis daarover begrijpelijk geen mededelingen”, zei hij.

28 mei