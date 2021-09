Kroegbaas toch vrijuit voor schieten op leden van motorclub Bandidos

Een 61-jarige man die in 2015 op een terras in Sittard op leden van motorclub Bandidos schoot, is ontslagen van alle rechtsvervolging. Het hof in Den Bosch concludeert bij nader inzien dat er sprake was van noodweer: de man greep in tijdens een levensbedreigende situatie en krijgt geen straf opgelegd.