L1 zendt stille tocht voor Gino woensdagavond live uit

Donny M. was een ‘ernstig beschadigde jongeman’ toen hij in 2017 een andere jongen zwaar misbruikte, blijkt uit het rechtbankvonnis waarover deze site beschikt. Het doet de slachtoffers van toen veel pijn dat M. - hoofdverdachte in het onderzoek naar de dood van Gino van der Straeten - opnieuw de fout in kon gaan.

7 juni