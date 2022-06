Lang rijen voor waterverdeelpunten op bloedheet Pinkpop

Voor een waterverdeelpunt bij de ingang van het terrein van Pinkpop in Landgraaf staan vrijdagmiddag lange rijen mensen te wachten. Waterleidingmaatschappij Limburg deelt er gratis water uit. En dat is ook nodig op het zonovergoten terrein waar weinig schaduw te vinden is en de temperatuur boven de 30 graden klom.

Lange rijen staan er ook bij enkele eettentjes. Her en der is gebrek aan personeel, waardoor mensen lang op hun beurt moeten wachten. Zoals bij de Belgische frietkot waar vier mensen zich in de rondte werken. “We kregen niet méér personeel”, zei een van de uitbaters. “Er zouden wel vrijwilligers komen helpen, maar die zijn niet komen opdagen. Te warm denk ik!”

Bij de EHBO-posten zetten medewerkers zich schrap voor wat komen gaat. Want dat veel mensen geholpen zullen moeten worden, staat vast. Dit vanwege de hitte, zeker in combinatie met het vele bier dat wordt gedronken. Ook bij de EHBO vreest men handen te kort te komen, zeggen enkele medewerkers. “Ook wij hebben last van personeelstekort”, heet het.

Her en der zijn enkele tentzeilen opgezet, om mensen wat schaduw te bieden. De behoefte daaraan is groot, mensen zitten er bij elkaar om even uit de zon te kunnen zijn.

Bij de kledingkraampjes op het terrein is eigenlijk maar voor één artikel belangstelling: hoofddeksels.