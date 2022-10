Lichaam vermiste man na zoekactie gevonden in kanaal Nederweert, geen sprake van misdrijf

Hof bepaalt straf Limburger voor doodschie­ten agent

Limburger Yvo T. krijgt vandaag van het hof van assisen in Tongeren te horen hoeveel straf hij krijgt voor het doodschieten van een Belgische politieagent in 2018. Een twaalfkoppige volksjury veroordeelde de 40-jarige man uit Schinnen afgelopen vrijdagavond wegens doodslag en poging tot doodslag. Dat laatste omdat hij na het doodschieten van de 37-jarige Amaury Delrez op 26 augustus 2018 ook vier keer had geschoten op diens toenmalige collega, Ghislain Schils (58). Die werd echter niet getroffen.

