Lijnbus botst met scooter: bestuurder en bijrijder raken gewond

Laureus Award Max Verstappen eerste Nederland­se winnaar van prestigieu­ze 'Oscar van de sport’

Max Verstappen is geëerd met de ‘Oscar van de sport’. Hij is de eerste Nederlandse sportman die deze prestigieuze prijs wint. De Nederlander werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar bij de uitreiking van de zogeheten Laureus Awards in Sevilla.

9:07