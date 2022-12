Limburg herstelt leefgebied van ernstig bedreigde eikelmuis

Een eikelmuis is geen muis en eet ook geen eikels. Het beestje is familie van de knaagdierensoort slaapmuizen en lijkt op een eekhoorn. Er waren tot nu toe nauwelijks beelden van wilde eikelmuizen. Tijdens het onderzoek is voor het eerst een filmpje van de dieren gemaakt. ,,Een eikelmuis in Nederland is veel meer bedreigd dan een reuzenpanda in China. Maar iedereen kent de panda en bijna niemand de eikelmuis”, aldus de Zoogdiervereniging.

Eikelmuizen wonen het liefst in oude bossen met natuurlijke holtes in de bomen, zo is gebleken. Nestkasten gebruiken ze vooral in bos zonder oude bomen. Er zijn ook eikelmuizen in vogelnesten gevonden. De dieren zoeken voedsel in dicht struikgewas en hebben dan een voorkeur voor bramen, kruisbes, hazelaar, vlier en aalbes. Verder eten ze insecten, slakken en spinnen. De eikelmuizen vermijden open veld. Het is belangrijk dat er in hun leefgebied aaneengesloten hagen en bosschages zijn.