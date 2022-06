Limburg: Rijk moet beurs trekken voor gevolgen stikstofreductie

De provincie gaat eerst in kaart brengen waar wat moet gebeuren. “Dat verschilt per gebied”, aldus de woordvoerster. Ze benadrukt dat boeren, en zeker jonge boeren, perspectief op een toekomst moeten blijven houden. De provincie gelooft in transitie boven opkoop. “We zijn al maanden in gesprek met de agrariërs, we weten hoe heftig dit is. Boeren, zeker jonge boeren, moeten perspectief blijven houden op een toekomst.”