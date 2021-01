Limburg sluit natuurgebieden vanwege hoogwater in de Maas

Waterschap Limburg is in opperste staat van paraatheid vanwege hoogwater in de Maas, waardoor wegen en weilanden blank zijn komen te staan. Verschillende natuurgebieden langs de rivier zijn afgesloten voor bezoek, zestig dijkwachten voeren inspecties uit en pompen zijn uitgereden om water weg te pompen.

Vanwege de hevige regenval de afgelopen dagen in het stroomgebied van de Maas en de smeltende sneeuw in de Ardennen, is het waterpeil de afgelopen dagen zo'n twee tot drie meter gestegen. De snel stromende zijrivier de Roer heeft de weilanden tussen de Duitse grens en Roermond blank gezet. Ook enkele kleinere wegen in het buitengebied zijn overstroomd.

Er zijn verschillende maatregelen getroffen tegen het hoogwater in de Maas. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben verschillende natuurgebieden in Limburg uit voorzorg afgesloten voor bezoekers. Dat gebeurt uit voorzorg om vee en wild in de uiterwaarden meer ruimte te bieden. Het hoge water bekijken is voor veel mensen een geliefd uitje. Zeker in coronatijden kan dat leiden tot drukte en dus stressvolle situaties voor de dieren, zeggen de natuurbeheerders.

Ook worden dijkwachten ingezet om inspecties uit te voeren bij dijken in Noord-Limburg, staan er pompen klaar op verschillende plekken en is er in Acren een coupure opgebouwd, een kunstmatige opening in een dijk. Bij hoogwater wordt deze opening gedicht met aluminium schotten. Verder zijn diverse stuwen geopend.

Eens in drie jaar

Rijkswaterstaat verwacht dit weekend een maximale waterafvoer van 1900 kuub per seconde, ruim boven de 1500 kuub waarbij de eerste alarmfase geldt. Volgens Rijkswaterstaat komen afvoeren van 1800 kuub en meer gemiddeld eens in de drie jaar voor.

Zondag wordt de hoogste afvoer verwacht, daarna zakt het peil van de Maas naar 1400 kuub, maar vanaf dinsdag kan de Maas weer gaan stijgen. Afvoeren lager dan 1000 kuub worden volgende week nergens verwacht.

