Limburger ernstig gewond tijdens val bij wandeltocht in Wales

Asielzoe­kers van Ter Apel via Valkenburg naar Maastricht

Ongeveer tachtig asielzoekers worden tijdelijk opgevangen in een multifunctioneel centrum in het Limburgse Valkenburg. Ze kunnen er van 10 tot 24 augustus terecht. Daarna gaan de vluchtelingen naar een crisisnoodopvang in een oude school in Maastricht.

2 augustus