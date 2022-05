Limburgs verzet tegen plannen uitbreiding vliegveld bij Luik

Verdachte steekinci­dent gearres­teerd na achtervol­ging in Zuid-Lim­burg

De politie heeft gistermiddag na een achtervolging in Zuid-Limburg een man aangehouden die wordt verdacht van een steekincident in Kerkrade. Bij het steekincident raakte een vrouw lichtgewond. Zij is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

