Maastrichtse danseres in finale Amerikaanse dansshow World of Dance

Verdachte op de vlucht voor politie springt Maas in en ontkomt

10:56 Een verdachte van een vechtpartij heeft dinsdagavond in Tegelen bij Venlo uit handen van de politie weten te blijven door in de Maas te springen. Dat gebeurde nadat de politie was afgekomen op een grote vechtpartij aan de Medaillon in het Limburgse stadje.