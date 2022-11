Man (19) mishandelt vrouw (60) op Schouwburgplein in Venray: politie zoekt getuigen

Man mishandeld met onbekende stof in Venlo

Een man is vandaag gewond geraakt na een mishandeling met een onbekende stof in een woning in Venlo. De politie kreeg rond 14.25 uur melding van de mishandeling aan de Florence Nightingalestraat. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen opgenomen het VieCuri Medisch Centrum in de stad.

30 oktober