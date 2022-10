Man achtervolgd in trein en beroofd van horloge in Heerlen

'Nederland­se verdachte doden Belgische agent toereke­nings­vat­baar’

De Nederlander die in augustus 2022 in de Belgische plaats Spa een politieman zou hebben doodgeschoten, was op dat moment niet verminderd toerekeningsvatbaar. Dat blijkt volgens de Belgische justitie uit een psychiatrisch rapport over de van doodslag verdachte Limburger Yvo T. (40).

3 oktober