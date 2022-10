Man beroofd door twee mannen in Maastricht

Lichaam vermiste man na zoekactie gevonden in kanaal Nederweert, geen sprake van misdrijf

De 51-jarige man uit Nederweert die sinds vrijdag werd vermist, is na een zoekactie zondag dood aangetroffen in het water van de Noordervaart, ter hoogte van Hoeven. De man is niet door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie.

17 oktober