Man gewond bij steekincident in AZC Baexem

Wildplas­sen­de carnavals­vier­der valt in kanaal Weert, raakt onderkoeld

Een plasje doen in de Zuid-Willemsvaart in Weert heeft een carnavalsvierder afgelopen nacht moeten bekopen met een rit naar het ziekenhuis. De man viel in het water en raakte onderkoeld. Dat melden lokale media.

28 februari