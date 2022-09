Man gewond na schietpartij in Geleen: verdachte opgepakt

Aziatische hoornaar duikt opnieuw op in Noord-Hol­land: ongewenst insect gezien in Zaandam

Nadat er zaterdag een Aziatische hoornaar werd waargenomen in Velserbroek, is er afgelopen donderdag weer een gezien in Zaandam. Dat meldt het platform Stop invasieve exoten. Het is de vierde keer dat het ongewenste insect in Noord-Holland is gesignaleerd.

16 september