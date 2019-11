Medewerkers Belastingdienst mogen naar huis na contact met poederbrief

Het belastingkantoor aan de Kloosterweg werd vanochtend ontruimd na de vondst van een brief met een onbekend poeder. Met uitzondering van de zes medewerkers die urenlang in het pand moesten blijven, moest iedereen vertrekken. De overige honderd medewerkers werden tijdelijk ondergebracht in een ander gebouw van de Belastingdienst aan de overkant van de weg. Later vrijdag mochten ze naar huis.



Het is nog steeds niet duidelijk waaruit het poeder in de brief bestond. Een speciaal team van Defensie en specialisten op het gebied van chemische, biologische, radiologische en nucleaire incidenten, slaagde er vrijdag niet in te analyseren waaruit het poeder bestaat. Ook experts van het RIVM kwamen er ter plaatse niet uit. Zij besloten het poeder mee te nemen naar Bilthoven voor nader onderzoek, aldus een woordvoerster van de brandweer.