Militair verdacht van mishandeling na afloop van Pinkpop

Man na geweld in coffeeshop Emmen overleden, drie aanhoudin­gen

De man die vorige week zondag zwaargewond werd aangetroffen in coffeeshop Ankara in Emmen, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 31-jarige Emmenaar. De politie heeft vrijdag drie mannen aangehouden voor mishandeling, maar hun toegepaste geweld zou niet de directe oorzaak zijn van het overlijden.

17 juli