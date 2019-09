Mishandelde agent: ‘Als je daar machteloos op de grond ligt, duurt elke seconde te lang’

De motoragent die twee weken geleden in Klimmen werd aangevallen door twee mannen heeft nog steeds te kampen met de gevolgen van het incident. „Mijn spieren hebben flinke klappen gekregen, de komende weken blijf ik daarvoor meerdere keren in de week fysiotherapie volgen. Daarnaast kamp ik met hoofdpijn. Dat zijn dingen die je voortdurend in gedachten terugbrengen naar dat moment.”

Dat schrijft agent M. in een openhartige post op de website van de politie, waarin hij eenmalig en anoniem ingaat op het incident waarbij hij tijdens een aanhouding door twee mannen meerdere keren tegen het hoofd werd geschopt. Zijn motorhelm voorkwam dat hij ernstig gewond raakte.

Psycholoog

Sinds de mishandeling slaapt M. slecht en blijft hij malen over hoe het ook anders had kunnen aflopen. „Komende week ga ik met een psycholoog in gesprek in de hoop dat ik weer wat meer tot rust kan komen en het een plek kan geven.”

„Ontzettend heftig”, schrijft M over die bewuste woensdagavond 4 september. „Op het moment zelf ervoer ik vooral een overweldigend gevoel van machteloosheid. De dagen erna ga je erover malen en groeide bij mij ook het besef hoe kwetsbaar je bent als vertegenwoordiger van de politie. We worden in ons werk helaas zo vaak bedreigd maar nu ging het een heleboel stappen verder dan dat,” schrijft M.

Tijdens de aanval namen de daders ook de portofoon van de agent af. „Mijn enige lifeline werd me op die manier ontnomen.” Hij besefte dat hij koste wat kost moest voorkomen dat de twee ook zijn vuurwapen in handen kregen. De agent kon in de positie waarin hij lag zijn wapen niet trekken, maar realiseerde zich dat hij mogelijk zou moeten schieten als hij de kans kreeg. „Dat idee is zo zwaar. Ik denk dat het geweld echt gericht was tegen mijn uniform, tegen de organisatie die ik vertegenwoordig. Maar op dat moment is het persoonlijk en draag ik er ook persoonlijk de gevolgen van.”

Machteloos

Collega’s van de agent waren binnen enkele minuten aanwezig, maar voor M. leek het een eeuwigheid. “Als je daar machteloos op de grond ligt en mishandeld wordt, duurt elke seconde te lang.”

M. zegt zich gesteund te voelen door de verontwaardiging bij veel burgers en de reacties van collega’s. „De nacht na het incident heb ik mijn telefoon uitgezet in de hoop wat nachtrust te kunnen krijgen. Toen ik ’s ochtends de telefoon weer aanzette, stroomden de appjes en telefoontjes binnen. Van collega’s die ik persoonlijk ken, maar ook van collega’s die ik niet ken. Op deze momenten zijn we als politie toch één familie en voelen we die verbondenheid.”

De motoragent hoopt zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. „Ik ben dol op mijn werk, heb het naar mijn zin en ga elke dag met plezier aan de slag. Maar ik merk nu dat het me echt even te veel is. Het blijft nog continu door mijn hoofd spoken. Toch is deze gebeurtenis ook een extra drijfveer geworden. Wij zijn de politie en wij moeten die stap vooruit zetten in situaties waarin een ander een stap terug doet.”