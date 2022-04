Musical Dagboek van een Herdershond verlengd: ‘Niet alleen voor Limburgers’

De musical zou eigenlijk alleen in mei en juni te zien zijn. “Vooraf zet je in op twee maanden en hoop je dat het publiek naar Maastricht wil komen voor een fantastische voorstelling. Zelf hebben we er alle vertrouwen in gehad omdat we met een geweldige cast een prachtig verhaal laten zien. Niet alleen voor Limburgers, maar voor mensen uit heel Nederland”, aldus Servé Hermans van Toneelgroep Maastricht en producent Albert Verlinde.