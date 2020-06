Nabestaanden van Heerlense slachtoffers Thijs H. dienen schadeclaim in

De schadeposten zijn verdeeld in affectieschade (een vorm van smartengeld) voor alle nabestaanden en begrafeniskosten en shockschade voor één nabestaande, zegt Boonen. Het is niet bekend of de nabestaanden van het Haagse slachtoffer ook een schadeclaim hebben ingediend. De advocaat was niet bereikbaar voor een reactie.

Het strafproces tegen Thijs H. start maandag, er zijn vijf zittingsdagen voor uitgetrokken. Hij staat terecht voor de moorden op drie wandelaars begin mei vorig jaar: Etsuko (56) in de Scheveningse bosjes en Diny (63) en Frans (68) op de Brunssummerheide. De nabestaanden van de twee Heerlense slachtoffers zullen dinsdag in de rechtbank een slachtofferverklaring afleggen of laten uitspreken door hun advocaat.

Toerekeningsvatbaarheid

Deze zaak draait niet zozeer om de schuldvraag maar om de toerekeningsvatbaarheid van H. De vraag is in hoeverre de moorden hem zijn aan te rekenen. H. kreeg naar eigen zeggen opdracht van stemmen in zijn hoofd. Volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum is hij volledig ontoerekeningsvatbaar, zij adviseren tbs met dwangverpleging vanwege de grote kans op herhaling. Het Openbaar Ministerie plaatst grote vraagtekens bij conclusie en advies en stelt dat H. mogelijk een psychose veinsde of deze (mede) zelf heeft veroorzaakt door gebruik van drugs en niet voorgeschreven medicijnen.

Mondriaan