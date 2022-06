Nederlandse handboogschutters verliezen finale van EK compound

Later op zaterdag strijdt Schloesser met Yakup Yildiz om de individuele titel. Yildiz maakte ook deel uit van de Turkse ploeg in de landenwedstrijd. Bij de EK van vorig jaar in Antalya pakte Yildiz zowel de individuele compoundtitel als het goud in de landenwedstrijd. Op het olympische onderdeel recurve was er toen succes voor de Nederlandse mannenploeg, die goud veroverde. In München werden Steve Wijler, Gijs Broeksma en Rick van der Ven al in de achtste finales uitgeschakeld.