Nederlandse opera over milieurechtszaak tegen Shell kandidaat voor internationale prijs

Vorig jaar oordeelde de rechtbank in Den Haag, in een proces dat was aangespannen door onder meer Milieudefensie, dat Shell door zijn grote invloed de verantwoordelijkheid heeft om op relatief korte termijn de uitstoot van CO2 terug te dringen. Shell heeft hoger beroep aangetekend. The Shell Trial gaat echter niet over de juridische verantwoordelijkheid voor klimaatverandering van Shell alleen, maar ook over de rol van allerlei andere partijen.